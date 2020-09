Nieuwe plantaardige kaas bij AH

Amsterdam – Bij Albert Heijn zijn vanaf deze week de plantaardige producten van startup Willicroft beschikbaar. Met deze plantaardige varianten op kaas kunnen kaasliefhebbers toch op een verantwoorde manier genieten.

Willicroft bracht vorig jaar de eerste plantaardige kaasfondue op de markt en heeft nu ook op andere kaasproducten een plantaardige variant. De producten waren al verkrijgbaar bij Picnic en Crisp en liggen nu ook bij 100 Albert Heijn-filialen in Nederland en België in de schappen. “We zijn ontzettend vereerd dat onze This is Not Cheese producten nu in een grote winkel verkrijgbaar zijn. We hebben altijd geloofd dat we iets bijzonders zouden creëren door ons in gelijke mate te focussen op smaak én ecologische voetafdruk. We zijn ongelooflijk blij dat Albert Heijn ons in die missie steunt”, aldus Brad Vanstone, oprichter van Willicroft.

De lancering in Albert Heijn wordt gevierd met twee nieuwe producten: This is Not Grated Cheese Italian Style, een plantaardige variant op Parmezaanse kaas en This is Not Dill Cream Cheese, een plantaardige variant op roomkaas met dille. De kazen van Willicroft zijn gemaakt op basis van noten of soja. Fermentatie is een van de technieken van Willicroft die ook bij normale kaasproductie gebruikt wordt en daarom een romige, plantaardige, kaas mogelijk maakt.

Bron: Levensmiddelenkrant