Nieuwe zomercollectie Bolsius is startschot voor duurzame koers

Bolsius heeft een nieuwe zomercollectie gelanceerd, die meer rekening houdt met mens en milieu. Deze collectie is sinds maart beschikbaar en omvat producten voor binnen en buiten, waaronder diverse patiolichten, citronella theelichten, rustieke kaarsen en een vlamschaal. Het is voor Bolsius het startschot voor de duurzame koers die het merk vaart.

Bolsius heeft de ambitie om de komende jaren verdere groei te realiseren door bij alle innovaties stijlvolle én verantwoorde keuzes te maken. Tegelijkertijd blijft het merk garant staan voor de vertrouwde hoogwaardige kwaliteit van haar producten. Bolsius kiest daarbij onder andere voor natuurlijke geurextracten en het maximaal inzetten op plantaardige was uit Europa.

De verwachting is dat de combinatie van stijl en aandacht voor duurzaamheid consumenten aanmoedigt tot een meer verantwoorde keuze en dat het zorgt voor extra aankopen in de categorie.



Barbecueseizoen

De nieuwe zomercollectie van Bolsius is op basis van deze uitgangspunten ontwikkeld: zonder palmolie, plastic of dierlijk vet en met Europese raapzaadolie, hergebruikt glas en een lont van ecokatoen.



Daarnaast is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk gereduceerd. Uiteraard weerspiegelt de zomercollectie de laatste kleurentrends van 2020. Het is daarom een uitstekende keuze voor consumenten om ook tijdens het barbecueseizoen in en om het huis de juiste sfeer te creëren met meer verantwoorde producten.

Het advies is om dit nieuwe assortiment ook buiten het schap te presenteren rondom de barbecuebenodigdheden voor optimale zichtbaarheid.



Innovaties

Vanaf september 2020 zal Bolsius nog enkele innovaties op de markt brengen. Zo wordt er, door het succes van True Scents True Moods, een True Freshness-lijn toegevoegd, bestaande uit twee frisse geuren. Daarnaast komt er een nieuwe lijn rustieke kaarsen op de markt, wederom met gebruik van meer plantaardige ingrediënten. De kleuren zijn deze keer geïnspireerd op tinten uit de natuur.



Jubileum

Bolsius bestaat dit jaar 150 jaar! Om dit te vieren komt er richting de feestdagen een limited edition True Magic-assortiment, bestaande uit speciale geurkaarsen en geurstokjes, die mooi gecombineerd kunnen worden met de Bolsius metallic rustieke kaarsen.

Bron: Levensmiddelenkrant