Nu gezonde tussendoortjes aan de kassa bij Dirk

ALPHEN AAN DEN RIJN – Supermarktketen Dirk verkoopt vanaf vandaag in alle 131 winkels gezonde tussendoortjes bij de kassa. Het zijn verpakkingen met drie stuks fruit die voor een lage prijs worden aangeboden. Het is volgens de supermarkt geen tijdelijke maar een permanente actie om klanten te helpen met een gezonde keuze.

Dirk was als eerste supermarktketen al gestopt met het verkopen van ongezonde producten als impulsaankopen bij de kassa. Het landelijk aanbieden van fruit bij de kassa volgt op een geslaagde proef in een aantal winkels. Daar bleek het aanbieden van gezonde alternatieven als impulsaankoop aan te slaan. De supermarkt zet zich ook in om groente en fruit btw-vrij te krijgen.

Volgende stap

Directeur Marcel Huizing vindt dat het nu tijd is voor een volgende stap. “Over het algemeen staat de kassa bekend om ongezonde impulsaankopen en wij willen dit patroon doorbreken. Door juist gezonde tussendoortjes aan te bieden, stimuleren we onze klanten om vaker te kiezen voor fruit. Zeker in deze tijd waarin ook gezonde producten alsmaar duurder worden, moeten wij oplossingen aan blijven bieden om gezond eten te stimuleren.“

Bron: Levensmiddelenkrant