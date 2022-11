Oatly ziet winst verdampen

MALMÖ – In het derde kwartaal van dit jaar heeft havermelkfabrikant Oatly de brutowinst vrijwel zien verdwijnen naar 5 miljoen dollar. In het derde kwartaal van vorig jaar was dat nog 44,9 miljoen dollar. De omzet steeg wel met 7 procent naar 183 miljoen dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Van de drie afzetmarkten , EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), Amerika en Azië, deed alleen de eerste het slecht met een daling van de omzet van 5,5 procent. Deze daling was vooral te wijten aan schommelingen in de valutakoersen. Het nettoverlies bedraagt voor het derde kwartaal 107,9 miljoen dollar. Voor de negen maanden van 2022 is het verlies opgelopen tot 267,4 miljoen dollar.

Herstructurering

De daling van de brutowinstmarge in het derde kwartaal is volgens het bedrijf voornamelijk te danken aan aanhoudende COVID-19 beperkingen in Aziëwaardoor de faciliteiten niet optimaal konden draaien. In de EMEA-markt heeft Oatly voornamelijk last van de hoge inflatie en kostenstijgingen zoals in energie. Het bedrijf werkt aan een herstructurering van de organisatie die op termijn rond de 50 miljoen dollar aan besparingen moeten opleveren.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.home Shops