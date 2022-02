Ochama breidt plantaardig en vegetarisch-assortiment uit

LEIDEN – De nieuwe allround webshop wil plantaardig en vegetarisch voedsel toegankelijker maken voor consumenten. Dit doen ze door plantaardig eten tegen dezelfde prijs als de dierlijke equivalent aan te bieden.

Ochama zegt dat consumenten aangeven dat ze de keuze aan plantaardige producten in de supermarkt te beperkt te vinden. Daarnaast blijkt de hogere prijs een (te hoge) drempel bij een bewuste keus. Vanaf vandaag biedt de omnichannel aanbieder plantaardige zuivel- en vleesvervangers aan voor dezelfde prijs als de producten die ze imiteren. Verder wordt het aanbod uitgebreid met drie keer zoveel producten in deze categorie.

Duurzame toekomst

Kayee Tjahjadi-Lam, chief marketing officer bij Ochama: “Het zit in ons DNA om een innovatieve en geld besparende winkelervaring te bieden. We beloofden vorige maand dat we ons assortiment zouden blijven uitbreiden op basis van de behoeften van onze klanten. Daarom bieden wij nu meteen al flink meer plant-based producten aan en zullen we ook dit deel van ons assortiment de komende tijd verder blijven verbreden. Ochama’s missie is het creëren van een duurzamere toekomst door het heruitvinden van retail door middel van technologie en service. We hechten veel belang aan het nemen van onze verantwoordelijkheid, en het bijdragen aan een leefbare wereld voor mens, dier en klimaat. In onze one-stop shop kunnen consumenten vrijwel alles wat ze nodig hebben in één keer kopen. Dat scheelt een hoop heen en weer rijden, van winkel naar winkel, en dus een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot. Ook kijken we hoe we bewuste keuzemogelijkheden makkelijker kunnen maken voor onze klanten. Zoals we dat nu met ons productaanbod en onze prijsstelling doen.”

Bron: Levensmiddelenkrant