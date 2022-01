Ochama wil als eerste winkel in zijn soort zijn eigen pad volgen

‘Wij willen niet de trends volgen, maar ze zelf maken’

LEIDEN - Er was geen feestelijke opening op locatie, dus stelde Ochama zich middels een livestream voor, met uitleg over het concept. De winkels in Leiden en Rotterdam zijn nu officieel geopend. Bij Ochama, wat een afkorting voor ‘omnichannel amazing’ is, kunnen klanten voor zowel food als non-food terecht.

Op 11 november 2021 opende de eerste Ochama-winkel in Leiden. Hier kon een kleine groep leden de processen testen. Op 1 december werd deze testfase verder uitgebreid naar de winkels in Diemen, Utrecht en Rotterdam. Nu kunnen alle leden terecht bij de winkels in Leiden en Rotterdam; Diemen en Utrecht volgen binnenkort.

Wat is Ochama?

Het dochterbedrijf van China’s grootste online retailer JD.com heeft als doel om een one-stop-shop te zijn. Klanten kunnen hier terecht voor zowel food als non-fooditems. Cco bij Ochama Kayee Tjahjadi-Lam: “Onze doelgroepen zijn millennials en jonge gezinnen, mensen die houden van gemak, die druk zijn en zowel voedingsmiddelen als non-food-items in één keer willen kopen.” Klanten kunnen bij Ochama online een bestelling plaatsen en deze binnen korte tijd ophalen in één van de vier pick-upshops of laten thuisbezorgen. Bestellingen worden door een bijna volledig geautomatiseerd pick-upsysteem verzameld. De robots in de distributiecentra kunnen bijna 15.000 pakketten per dag verwerken. “De efficiëntie van de robottechnologie zorgt ervoor dat we goede deals aanbieden, de efficiëntie zetten we door naar de klant,” zegt cmo Mark den Butter bij de presentatie.

Pick-up

De winkel bestaat uit een showroom om de klanten te stimuleren en te inspireren, en een pick-upcounter. Hier worden bestellingen met een QR-code opgehaald. Klanten scannen de QR-code en binnen twee minuten staat de order klaar. Een bestelling die voor 23.00 uur wordt geplaatst, kan de volgende dag vanaf 08.00 uur opgehaald worden. Bestel je iets voor 11.00 uur, dan kun je het diezelfde dag na 15.00 uur bij de pick-upcounter meenemen. Den Butter: “Waar wij in willen uitblinken is de service die wij aanbieden. Hoewel we een e-commercebedrijf zijn, staat er goed getraind personeel in onze pickupstores. Zij kunnen klanten overal mee helpen. Bijvoorbeeld ouderen die hulp nodig hebben met het plaatsen van een bestelling, of klanten die een product willen retourneren.” In de pick-upstores zijn veertien tot twintig medewerkers aanwezig. Over de tijdsblokken zegt Den Butter: “Deze kunnen nog veranderen in de toekomst, in positieve zin. We vragen voor thuisbezorgen 4 euro bezorgkosten. Dit doen we omdat de focus echt ligt op het afhalen in de winkel.”

Waddeneilanden

Thuisbezorgen doet Ochama door heel Nederland (behalve op de Waddeneilanden). “Voor nu willen we ons richten op het optimaliseren van het huidige concept. Wellicht dat dit in de toekomst verandert”, geeft Den Butter aan.

Ambities en toekomst

In de livestream onderstreept de cmo dat de focus op het hier en nu ligt. “We willen eerst goed worden in wat we voor ogen hebben. We zullen meebewegen met de behoeftes van de klanten. Wij willen niet de trends volgen, maar deze zelf maken. Dit doen we door juist de focus te leggen op pick-up. Hierdoor kunnen onze leden zelf beslissen wanneer ze hun bestelling ophalen en hoeven ze niet thuis te wachten tot de bezorger er is”, aldus Den Butter. TjahjadiLam vult aan: “We focussen bij onze leden op de planners, niet per se op de impulsaankopers. Hierdoor hoeven we niet te concurreren met de snelle bezorgers en dat is volgens ons ook niet nodig.”

Members only

Ochama is enkel beschikbaar voor leden. Volgens cmo Den Butter is de reden hiervoor dat het bedrijf op deze manier de behoeftes van de leden kan tracken en hierop kan inspelen. Daarnaast ontvangen members 10 procent korting op het aankoopbedrag bij de volgende bestelling. Den Butter zegt over het assortiment: “In principe is de verdeling food en non-food nu 50/50. Dit kan in de toekomst wat verschuiven, maar hier streven we momenteel naar. We hebben nu een assortiment van zo’n 7.000 producten. Dit zal later worden uitgebreid aan de hand van de behoeftes van onze klanten.”

Over de naam Ochama en moederbedrijf JD.com zegt de cmo: “JD is onze grootste fan. We openen de winkel niet onder dezelfde naam, omdat we echt iets nieuws doen in de wereld. Daar horen ook een andere naam en branding bij.”

Bron: Levensmiddelenkrant

