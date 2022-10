Odin opent 31e winkel

EINDHOVEN – Biologische supermarkt Odin heeft haar 31e vestiging geopend in Eindhoven. Odin Eindhoven is de meest zuidelijke winkel van de biologische coöperatie.

Odin neemt het biologische stokje over van eigenaar Angelique Wijnen, nadat zij met pijn in haar hart faillissement heeft aangevraagd voor haar vers-supermarkt Liek aan de Roostenlaan. De bio-super heeft een deel van het personeel van Liek overgenomen. “Dat Odin het gedachtengoed van Liek voortzet is een fijne gedachte. En niet alleen voor mij, maar ook voor de lieve medewerkers en voor de klanten en gasten die hierdoor kunnen blijven genieten van een prachtige fijne plek, met echt en eerlijk eten”, vindt Wijnen.

Merle Koomans van den Dries, directeur van Odin, zegt geroerd te zijn door het verdriet van Wijnen. “Ik ben blij dat we met deze medewerkers verder mogen. Overigens kenden we Liek al omdat we vanuit onze groothandel producten aan hen leverden. Ondanks de verdrietige aanleiding hebben wij er ontzettend zin in om de winkel van Angelique voort te zetten en verder uit te bouwen.”



Bron: Levensmiddelenkrant