Odin opent bio pop-upstore

BERGEN – Biologische supermarktketen Odin opent vrijdag 13 december een pop-upstore het Noord-Hollandse Bergen. Het is een uitbreiding van de bestaande winkel in de Dorpsstraat.

De pop-up store zal voor de feestdagen gevuld zijn met biologische producten als wijn, speciaalbier, koffie en thee, maar ook met boeken, kaarten, bijenwaskaarsen van Dipam en nog veel meer leuks en lekkers. Er is ook een koffietafel waar iedereen welkom is om even aan te schuiven.

Proeverijen

Verder komen er onder andere proeverijen van biologische en biodynamische producten van het Egyptische project Sekem, krachtkoeken van Biobite, Boot koffie en bieren van de Egmondse brouwerij Sancti Adalberti. In januari organiseert Odin in de pop-up daarnaast ook een aantal lezingen rondom thema’s als gezondheid en biodynamische landbouw. Op vrijdag 13 december is er een pop-up borrel met Odin oprichter Koos Bakker en Odin-directeur Merle Koomans van den Dries.

Bron: Levensmiddelenkrant