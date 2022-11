Okay Direct wint retailprijs

GENT - De onbemande stadswinkel Okay Direct heeft de Mercuriusprijs 2022 gewonnen. De prijs, een onderscheiding voor innoverende retailers, wordt al ruim 30 jaar uitgereikt door Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten.

De zelfbedieningswinkel in het centrum van Gent is 24/7 open. Dat maakt de formule uniek in België. Prijswinnaar Gert Somers, vormingsverantwoordelijke bij Okay Direct, is bijzonder tevreden met de bekroning. “Vanuit Colruyt Group evalueren we constant hoe we onze consumenten nog beter, sneller en eenvoudiger kunnen bedienen. Er is heel wat tijd en energie gekropen in het opnieuw bestuderen van ons model om tot het concept van Okay Direct te komen. Dat we hiervoor één jaar na opening de Mercuriusprijs mogen ontvangen, dé erkenning voor innovatie in de retailsector, is voor ons de kers op de verjaardags-taart.”

Terechte winnaar

Juryvoorzitter Gino van Ossel, professor retail- en trademarketing, vindt Okay Direct de terechte winnaar. “Okay Direct is de eerste plek waar consumenten ‘s nachts de mogelijkheid hebben om boodschappen te doen”, aldus Van Ossel. “Ook op globaal niveau is de keten vernieuwend, omdat de winkel tegelijkertijd door meerdere klanten kan worden bezocht, zonder dat er personeel aanwezig is.” Gezien de omzet en de bezoekcijfers lijkt het erop dat de consumenten dat kunnen waarderen. “Het is de extreme vernieuwing gekoppeld aan de hoopgevende resultaten, die de jury overtuigt om Okay Direct tot winnaar uit te roepen. De innovatie is 100 procent Belgisch, en bovendien uitgevoerd met technologie die binnen de Colruyt Group is ontwikkeld”, zegt Van Ossel.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.