OLA brengt Cornetto Mermaid op de markt

ROTTERDAM – OLA introduceert een vrolijk ijsje, namelijk de Cornetto Mermaid. Dit is het meest kleurrijkste ijsje ooit. Na het succes van de Cornetto Unicorn (UniCornetto) in Azië, brengt OLA nu een nieuwe innovatie op de Europese markt. Geïnspireerd door de zeemeerminnentrend die nu populair is onder millennials, heeft Cornetto een limited edition in een holografisch bedrukte zeemeerminstaart verpakt.

De verpakking van de Cornetto Mermaid is vormgegeven met een holografische print, om het glanzende effect van een zeemeerminstaart uit te beelden. Het thema beperkt zich niet alleen tot de verpakking. Cornetto heeft namelijk gekozen voor een opvallend paars hoorntje en ook de smaken van de Cornetto Mermaid zijn verrassend.

Smakelijk

De Cornetto Mermaid is een combinatie van fruitig frambozenijs, ijs met trendy matchasmaak, overgoten met frambozensaus. Dit zorgt ervoor dat het ijsje niet alleen vrolijk oogt, maar ook nog eens lekker fris smaakt. De topping boven op het ijs, zoals we die van de originele Cornetto kennen, is geheel volgens thema gemaakt van crunchy miniparels en blauwe zeesterren van witte chocolade. ‘We zagen dat de zeemeermin een hit is op internet, vooral ook onder een oudere doelgroep: dekentjes in de vorm van een zeemeerminstaart, make-up met pastelkleuren en modecollecties met holografische prints’, zegt Anne Schreuders van OLA. ‘Helaas kunnen we deze lente minder buiten zijn dan we gewend zijn. Daarom hopen we wat vrolijkheid en verfrissing te bieden voor de momenten in de tuin en op het balkon met ons kleurrijke ijsje: de Cornetto Mermaid'.

Het Mermaid-ijsje is een limited edition van Cornetto en is ook verkrijgbaar in miniformaat om te delen. Cornetto Mini Mermaid is nu verkrijgbaar in de supermarkt.

Bron: Levensmiddelenkrant