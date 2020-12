Omzet supermarkten 5,3 procent hoger dan een jaar eerder

DEN HAAG - De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in november 5,9 procent meer omgezet dan in november 2019. Het verkoopvolume groeide met 4,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van supermarkten groeide met 5,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Voor speciaalzaken was de groei met 9,7 procent voor de zevende maand op rij ruim boven de 5 procent. Volgens het CBS is dit de op twee na grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005.

De gehele detailhandel heeft in november 9,6 procent meer omgezet dan in november 2019 en het verkoopvolume lag 8,4 procent hoger. Ook is er online 55,5 procent meer omgezet. Voor supermarkten was het percentage in oktober 6,1 procent hoger ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Speciaalzaken noteerde voor die periode een groei van 8,1 procent.