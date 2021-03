‘Onze winkel heeft echt een verbindingsfunctie’

Net afgestudeerde ondernemer kan meteen aan de slag

UDEN – Onlangs kon Plus acht aspirant-ondernemers feliciteren met het behalen van de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding. Elise van Westrienen-Eijkemans is een van de gelukkigen en eind maart zal zij, samen met haar partner, gaan ondernemen in haar eigen Plus. Uden-Zuid is de standplaats van de volgende generatie van een echte Plus-familie.

Hoe ben je bij de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding terechtgekomen?

“Ik kom uit een echt ondernemersgezin, mijn ouders hebben momenteel drie Plus-winkels. Ik ben daar zelf tien tot vijftien jaar werkzaam geweest. Ik heb alle afdelingen doorlopen en zo alle mogelijkheden en kansen gezien die een supermarkt heeft. Hierna heb ik de kans gekregen om als bedrijfsleider een totaal nieuw project: Plus Uden Zuid op te zetten. Daar ben ik in contact gekomen met het bedrijfsleiderschap en leiderschap en zo begon ook het ondernemerschap te kriebelen. Vervolgens was de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding een logische keuze om de droom waar te kunnen maken.”

Waarom heb je voor Plus gekozen?

“Ik ben daar wel een beetje ingerold. Het is daarnaast ook gewoon een goede match met mijn karakter, qua persoon en qua ondernemer. Plus is een organisatie van en voor ondernemers, ze laten de ondernemers veel zelf bepalen. Ze stimuleren dat je als supermarkt lokaal betrokken bent, over duurzaamheid nadenkt en de focus op goed eten sluit eveneens mooi bij mij aan.”

Hoe heb jij de opleiding ervaren?

“Ik ben een ondernemersdochter, dus ik dacht alles zelf beter te weten en te kunnen, dus in het begin was ik niet heel enthousiast. Maar eerlijk is eerlijk, het is echt een goede opleiding. Er wordt je een hele duidelijke spiegel voorgehouden en ze zetten je aan het denken. Wat vind je belangrijk? Wat is je beleid? Welke keuzes maak je? En hoe kun je die keuzes koppelen aan wat voor jou echt belangrijk is? Ik heb van huis uit natuurlijk al veel meegekregen over het ondernemerschap, maar door alle gesprekken met andere ondernemers heb ik echt een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Het heeft mijn horizon als ondernemer verbreed.”

Hoe kun je dat nu in Uden toepassen?

“In de verbinding met de wijk. Het is een wijk met veel jonge gezinnen die ook wordt uitgebreid. Dat biedt veel kansen om verbinding te zoeken. We hebben daarom ook veel contact met scholen in de omgeving en bijvoorbeeld met Halloween een leuke actie bedacht voor de kinderen uit de buurt. Onze lossluis was verbouwd tot een themastormbaan, waarna de kinderen een gezonde snack kregen. Iedereen uit de buurt kwam erop af en is sindsdien blijven komen. Het is nu echt een winkel met een verbindingsfunctie.”

