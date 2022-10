Opening 70e AH To Go bij BP Tankstation

HEERENVEEN – Bezoekers van BP Tankstation aan het Businesspark in Heerenveen kunnen voortaan ook genieten van het Albert Heijn To Go-assortiment.

Het nieuwe filiaal is de 70e Albert Heijn To Go in samenwerking met BP Tankstations. Rob Heesen, directeur foodservice, concepten & realisatie bij Albert Heijn, laat zijn enthousiasme blijken op zijn LinkedIn pagina. “Zo maken we beter eten onderweg voor iedereen bereikbaar”, aldus Heesen. Hij vervolgt: “En we gaan gewoon door, op naar de 100!”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops