Operationele winst Tesco daalt licht

WELWYN GARDEN CITY - In de eerste drie kwartalen van 2020 heeft Tesco een operationele winst van iets meer dan 1 miljard pond geboekt. Daarmee valt de operationele winst enkele tientallen miljoenen pond lager uit ten opzichte van een jaar eerder. “In de eerste helft van dit jaar is ons bedrijf getest op een wijze die we nooit hadden kunnen bedenken”, aldus ceo Ken Murphy. “Iedereen bij Tesco heeft zich geweldig bewezen in deze moeilijke periode.”

Online nam de verkoop met maar liefst 90 procent toe in het tweede kwartaal, waardoor de totale onlineverkoop op een groeicijfer van 69 procent uitkwam. De totale verkoop nam in deze periode met 9 procent toe, vergelijkbaar met de stijging van 9,2 procent over het hele Verenigd Koninkrijk. Murphy: “De verkoop van onze gemakswinkels steeg met 7,6 procent, dankzij de sterke performance van de Expressen One Stop-filialen op locaties in de wijken.” In de grotere winkels steeg de verkoop met slechts 1,4 procent, maar kocht de consument meer per keer. “Hoewel het aantal transacties met 31 procent terugliep, steeg de gemiddelde waarde per winkelwagen met 56 procent.”

Om de sterke groei online mogelijk te maken, heeft Tesco in korte tijd zijn bezorgcapaciteit weten te verdubbelen tot 1,5 miljoen bezorgingen per week, inclusief het bedienen van 674.000 kwetsbare consumenten. “Hiervoor hebben we onze orderpick-uren uitgebreid, de bezorgtijden verruimd en extra personeel aangenomen”, zo stelt Murphy. Uiteindelijk komt de winst exclusief belastingaftrek in het eerste halfjaar op 551 miljoen pond uit. Tegelijkertijd liet Tesco nog weten dat Imran Nawaz vanaf april 2021 zal toetreden tot het bestuur als cfo.

