Overname Vomar van 23 Deen-winkels afgerond

ALKMAAR – De overname van 23 Deen-winkels door Vomar is het afgelopen weekend goedgekeurd. Op 22 september opent de eerste omgebouwde Vomar in Zuid-Scharwoude.

Algemeen directeur van Vomar Voordeelmarkt Aart van Haren: “We zijn al een aantal maanden intensief met de voorbereidingen bezig en zijn blij om nu echt te kunnen starten en onze nieuwe collega’s te mogen verwelkomen. Voor het einde van dit jaar ronden we de ombouwperiode al af en zijn alle 23 winkels omgebouwd naar een Vomar Voordeelmarkt.”

Assortiment

Bij de formule staat de laagste prijs voor de beste kwaliteit en snelle service voorop. Vomar neemt een aantal geliefde Deen-producten op in het assortiment. “We gaan ook exclusief bij Vomar Pingüinos Wijn, de lekkerste verse pitabroodjes en patatas fritas verkopen. Voorbeelden van andere bekende Deen producten die straks ook in onze winkels verkrijgbaar zijn, zijn onder andere knoflooksaus, steenoven pizza’s, verse fijngesneden boerenkool, ambachtelijke West-Friese achterham, Volendammer leverworst, verse vlaaien, slagroomtruffels en Qualino noten,” vertelt Van Haren. Daarnaast neemt Vomar het concept Altijd Handig over. Hier worden non food-artikelen aangeboden voor 1 euro. Dit zijn artikelen zoals kaasschaven, ballonnen en parkeerschijven.

Ombouwen

Het personeel in de omgebouwde winkels blijft hier werkzaam en kan rekenen op een warm welkom van Vomar. Van Haren: “Het personeel komt allemaal langs voor een speciale ‘Welkom bij Vomar’-dag op het hoofdkantoor waar ze een introductie krijgen over ons bedrijf, collega’s ontmoeten en gelijk een rondleiding door onze eigen slagerij en warme bakkerij krijgen. Ook worden ze tijdens de ombouw van de winkel, en ook daarna nog, ondersteund door ervaren Vomar-collega’s uit een winkel in de buurt. Alles staat in het teken om de overgang voor hen zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Bron: Levensmiddelenkrant