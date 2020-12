P&G zet in op Acts of Good

CINCINNATI - Procter & Gamble committeert zich aan de 2.021 Acts of Good in 2021. Het bedrijf wil met een nieuwe campagne consumenten en bedrijven oproepen om in 2021 nader tot elkaar te komen en meer voor elkaar te doen – voor gemeenschappen, gelijkheid en planeet.

De eerste bijdragen van P&G worden gedaan in de vorm van gezondheids- hygiëne- en schoonmaakproducten, persoonlijke beschermingsmiddelen en financiële steun ter waarde van tientallen miljoenen dollars in de strijd tegen de COVID-19 pandemie.

Diverse merken van P&G worden ingezet om de campagne bij te staan. Met de Harmonie lijn slaat Pampers de handen ineen met Staatsbosbeheer en One Tree Planted. De Pampers Harmonie luiers zijn gemaakt met plantaardige materialen en zonder parfum of bleekmiddelen. Bij aankoop van deze producten bij een van de deelnemende retailers, wordt door Staatsbosbeheer en One Tree Planted een boom geplant.

Eerder dit jaar lanceerde Always een campagne in Nederland waarmee het merk meer bewustzijn wil creëren rondom menstruatiearmoede. In Nederland missen jaarlijks ruim 25.000 meisjes en jonge vrouwen schoollessen door het gebrek aan financiële middelen voor maandverband of tampons. Always wil op deze manier helpen om dit bespreekbaar te maken en zal in totaal 500.000 producten doneren in Nederland.

Marc Pritchard, P&G chief brand officer: “2020 heeft duidelijk gemaakt wat er echt toe doet en welke rol bedrijven en merken in de maatschappij moeten spelen. Door middel van onze advertenties die mensen over de gehele wereld bereiken, kiezen we ervoor om onze stem en de stem van onze merken te gebruiken om onderwerpen bespreekbaar te maken en mensen te inspireren om ook actie te ondernemen.”

Bron: Levensmiddelenkrant