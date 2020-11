Picnic en Rabobank slaan handen ineen

AMSTERDAM – Online supermarkt Picnic heeft samen met Rabobank, Mastercard en Adyen een nieuwe betaalmethode ontwikkeld om snel, gemakkelijk en veilig online boodschappen te doen. De methode zal de komende weken getest worden onder enkele honderden klanten van de websuper, waarna een landelijke uitrol volgt.

De pilot, waarbij klanten hun Maestro-betaalpas kunnen opslaan in hun Picnic-account om de boodschappen in slechts één klik afrekenen, start vandaag. Deze nieuwe betaalmethode vereenvoudigt en versnelt het betaalproces in vergelijking met andere online betaalmethodes zoals iDEAL. De bestelling wordt bij aflevering direct verrekend met eventueel statiegeld en vervolgens van de betaalrekening afgeschreven.

Niet goed, geld direct terug

Michiel Muller, medeoprichter van Picnic: “Met deze nieuwe betaalmethode die door proefklanten al is omgedoopt tot Picnic Pay is het voor ons ook mogelijk om direct geld terug te storten. Dus mocht het een keer voorkomen dat de bananen te bruin zijn, dan heeft de klant binnen enkele seconden het aankoopbedrag terug op zijn rekening. Ook statiegeld wordt per direct verrekend. Dit is iets wat onze klanten erg waarderen.”

De betaalmethode is vooralsnog alleen beschikbaar voor klanten van Rabobank. Bart Leurs, chief digital transformation officer bij Rabobank: “We zijn blij dat we onze klanten deze veilige en snelle manier van betalen kunnen aanbieden. Dit is een mooi voorbeeld waarbij de betaling onderdeel uitmaakt van de klantreis, met voordelen voor zowel klanten van Picnic als die van Rabobank. We hopen dat klanten van andere banken ook snel gebruik kunnen maken van deze betaalmethode."

Bron: Levensmiddelenkrant