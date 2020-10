Picnic gaat van start in Zwolle

ZWOLLE – De elektrische boodschappenwagentjes van Picnic zullen vanaf vandaag ook in Zwolle rondrijden. Met het openen van de hub worden de eerste boodschappen inmiddels bezorgd, als wijze van openingsstunt deze keer door radio-dj en Zwollenaar Wietze de Jager.

Sinds de aankondiging begin september dat Picnic ook in Zwolle gaat bezorgen, hebben 8.000 huishoudens in de regio zich aangemeld voor de dienst. Dat daarmee 14 procent van alle Zwolse huishoudens interesse toonden, was geen verrassing voor medeoprichter Michiel Muller. “In deze stad wonen bovengemiddeld veel gezinnen met kinderen. Wij zien dat het gemakt van boodschappen aan huis laten bezorgen erg wordt gewaardeerd door hardwerkende ouders. Het is voor hen fijn wanneer je minder naar de boodschappen hoeft om te kijken”, concludeert hij.

Op dit moment wordt in fases het aantal huishoudens waar bezorgd kan worden opgehoogd. Inwoners kunnen zich via de Picnic-app registreren en zo een plek op de wachtlijst innemen. Voorlopig gaat de bezorgservice met tien wagens van start, waarin dertig bezorgers aan de slag zullen gaan. Dit aantal moet in de loop van 2021 verdubbelen.

Boodschappenradar

Via een DHL service is het ook mogelijk om pakketjes retour te zenden wanneer boodschappen worden bezorgd. Daarnaast is het voor consumenten mogelijk om met de boodschappenrader op de minuut te kijken wanneer het wagentje voor de deur staat.

Bron: Levensmiddelenkrant