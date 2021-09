Picnic haalt € 600 miljoen op, Bill Gates grote investeerder

AMSTERDAM – Picnic heeft in een nieuwe financieringsronde € 600 miljoen opgehaald. Dit wil de websuper gebruiken om zijn internationale groei te versnellen en de duurzaamste boodschappenbezorger van Europa te worden. Onder meer Bill Gates investeert met de Bill & Melinda Gates Foundation Trust miljoenen in het bedrijf. Zij leidde de financieringsronde.

De trust van Gates is een nieuwe investeerder. Hoeveel deze organisatie heeft geïnvesteerd is niet duidelijk. De leider van een financieringsronde is echter wel vaak de grootste investeerder. Ook de al bestaande investeerders deden mee aan de financieringsronde.

Versnelde uitrol

Volgens Picnic is een versnelde uitrol van het bedrijf in Europa door de investering mogelijk, met name in Duitsland en Frankrijk. “Investeringen in gerobotiseerde fulfilmentcenters, elektrische voertuigen en een team van softwareontwikkelaars van wereldklasse zijn nodig voor de langetermijngroei. Daarnaast wordt de investering gebruikt voor verdere technologische innovaties om aan de almaar groeiende vraag te kunnen voldoen. Het duurzame model van Picnic, waarbij boodschappen met elektrische wagentjes gratis aan de deur worden bezorgd en voedselverspilling wordt voorkomen, is uniek in Europa”, aldus de online supermarkt. Zij melden verder dat het duurzaamheidsaspect een van Picnics belangrijkste speerpunten is sinds de start van het bedrijf.

Uitdaging

“Het is een van grootste en belangrijkste uitdagingen van onze generatie om de voedselketen duurzamer te maken”, vertelt medeoprichter van Picnic Joris Beckers. “Het was onze missie om een nieuw distributiesysteem van voedsel te ontwerpen dat niet alleen duurzaam is, maar dat ook het doen van boodschappen compleet vernieuwt. We blijven investeren in groei en technologie om de beste service aan onze klanten te bieden. We zijn ontzettend trots om met de Bill & Melinda Gates Foundation te gaan samenwerken en onze groei te continueren.” De Bill & Melinda Gates Foundation Trust beheert het vermogen van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Voedselbank actie

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken maakte vandaag overigens bekend dat Picnic ruim 123.300 producten doneert aan Voedselbanken Nederland. Dit deden zij met de actie ‘Doneer een maaltijd aan de voedselbank’. Afgelopen december voerde Picnic actie voor de voedselbank. Dit deed de organisatie ook in 2018 en 2019. Klanten konden tijdens de actieperiode via de app een voedselpakket voor een maaltijd aan de voedselbank doneren.

Bron: Levensmiddelenkrant