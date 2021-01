Picnic vervroegt opening distributiecentrum

BERKEL EN RODENRIJS – Om aan het stijgende aantal bestellingen tegemoet te komen, neemt Picnic zijn nieuwe distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs eerder dan gepland in gebruik. Volgens medeoprichter Michiel Muller een gevolg van de lockdown: “Het gemak van thuisbezorging is nóg meer tot mensen doorgedrongen.”

Het distributiecentrum zou eigenlijk eind dit jaar geopend worden, maar dit wordt nu naar voren gehaald vanwege de drukte. Vorig jaar ging het dc in Apeldoorn ook al sneller van start dan gepland. “Het aantal aanmeldingen via onze app neemt nog altijd hard toe”, stelt Muller. “Mensen die al boodschappen door ons laten bezorgen, bestellen vaker en meer. Hierdoor creëren we extra capaciteit waarmee we dagelijks duizenden extra bestellingen kunnen afleveren in heel Nederland.”

Het is de bedoeling dat het nieuwe dc – dat straks werk biedt aan ongeveer 500 medewerkers – druk gaat wegnemen bij de andere logistieke centra van Picnic. “Het is fijn dat we in deze tijd, waarin werkgelegenheid in veel branches helaas door corona is teruggelopen, mensen eventueel bij ons een baan kunnen vinden”, aldus Muller. Later dit jaar opent Picnic overigens nog wel een geheel gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht.

Bron: Levensmiddelenkrant