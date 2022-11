Picnic opent twee nieuwe bezorghubs

AMSTERDAM – Picnic heeft vandaag niet één, maar twee nieuwe bezorghubs geopend. De karakteristieke bezorgautootjes rijden vanaf nu door de straten van Lelystad én Kaatsheuvel. Picnic liet de locaties officieel openen door wethouders Jan Brekelmans en Piet van Dijk.

Wethouder Brekelmans van gemeente Loon op Zand opende de nieuwe hub aan de Belgiëstraat in Kaatsheuvel. De autootjes rijden door Kaatsheuvel en de omliggende plaatsen Drunen, Waalwijk, Sprang-Capelle, Geertruidenberg, Dongen, Waspik, ’s-Gravenmoer, Raamsdonk en Elshout. Ruim 6000 huishoudens uit de regio hebben zich aangemeld via de Picnic-app. De online supermarkt gaat aanvankelijk van start met 7 bezorgwagens en 10 bezorgers. De capaciteit zal gaandeweg worden uitgebreid.



Lelystad

Picnic liet haar nieuwe bezorghub in Lelystad openen door wethouder Van Dijk. De hub is centraal gelegen in het bezorggebied. Met de expansie naar de hoofdstad van provincie Flevoland kan de websuper ruim 33.000 extra huishoudens bedienen. Inmiddels hebben bijna 5000 Lelystadse huishoudens zich aangemeld bij de bezorgdienst.

De provincie Flevoland maakt sinds 2016 deel uit van het bezorggebied van Picnic, toen het bedrijf een hub opende in Almere. “Sindsdien kregen we steeds vaker de vraag wanneer Picnic ook in andere delen van Flevoland beschikbaar zou zijn. Door uit te breiden met een locatie in Lelystad voegen we daar nu een nieuwe stad in de provincie aan toe”, zegt medeoprichter van Picnic Michiel Muller.



Bron: Levensmiddelenkrant