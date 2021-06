Picnic start met bouw van tweede automatische FFC

AMSTERDAM – Picnic gaat van start met de bouw van het tweede geautomatiseerd fulfilmentcenter (FFC), ditmaal in Ridderkerk. Het eerste geautomatiseerde FFC in Utrecht wordt over enkele maanden operationeel. De nieuwste locatie heeft een vloeroppervlak van 42.000 m2. Hiermee is deze de grootste van zijn soort in Europa en bevat onder andere geautomatiseerde sorteer-, inpak- en distributiemachines die door Picnic zelf zijn ontwikkeld.