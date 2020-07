Picnic zet stappen in Zaanstreek

PURMEREND – Picnic bezorgt vanaf medio augustus ook in Purmerend, Edam, Volendam en Monnickendam. Daarmee krijgen zo’n 55.000 huishoudens meer hun boodschappen gratis thuisbezorgd.

De uitbreiding naar de regio Zaanstreek-Waterland is onderdeel van de landelijke uitrol van Picnic, dat onder meer bezorgt in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Ede, Veenendaal en Venlo, en dat vorig jaar van start ging in onder meer Apeldoorn, Deventer en Spijkenisse. Het aantal klanten steeg in 2019 naar ruim 400.000, verdeeld over 100 Nederlandse plaatsen. Onlangs werd Picnic ook actief in Alphen aan den Rijn.

De plaatsen in de Noord-Hollandse regio kennen relatief gezien veel huishoudens met kinderen, laat de onlinesupermarkt weten. In alle vier de gebieden heeft rond de 40 procent van de huishoudens kinderen, terwijl dat gemiddeld in Nederland 33 procent is. “Deze gezinnen zijn over het algemeen erg druk om alle ballen in de lucht te houden: werk, hobby’s van kinderen en de ouders. De vrije tijd, laat staan de tijd om naar de supermarkt te gaan, is heel beperkt. Met onze bezorgservice kunnen we hun tegemoetkomen”, legt medeoprichter Michiel Muller uit.

Hub Purmerend

De websuper gaat medio augustus voor het eerst de weg op met 8 elektrische bezorgwagentjes en 25 bezorgers. Volgens planning zijn deze aantallen eind 2019 gestegen naar 20 karretjes en 60 bezorgers. De boodschappen worden vanuit de hub aan de Pascalstraat 43 in Purmerend geleverd. De app is inmiddels actief en inwoners kunnen zich inschrijven om op de wachtlijst te komen.

Bron: Levensmiddelenkrant