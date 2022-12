Pieter Pot bespaart drie miljoen verpakkingen

ROTTERDAM – Verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot heeft dit jaar ruim drie miljoen verpakkingen bespaard. Sinds de oprichting in 2019 staat de teller op iets over de vier miljoen verpakkingen. De supermarkt wil in 2023 twee keer zoveel verpakkingen besparen om eind van volgend jaar uit te komen op 10 miljoen bespaarde verpakkingen.

Pieter Pot levert alle producten in herbruikbare glazen potten met statiegeld waardoor plastic verpakkingen overbodig zijn. Bij elke volgende bestelling worden de potten weer meegenomen en het statiegeld terugbetaald. De glazen verpakkingen worden dan gewassen en hergebruikt. Producenten, zowel van het huismerk als A-merken, leveren de goederen in bulk- en grootverpakkingen aan Pieter Pot. Daar worden de producten verpakt in de glazen flessen en potten om zo bij consumenten te worden afgeleverd.

Milieu-impact

“In de verpakkingsindustrie schuilt een enorme potentie om milieu-impact te verkleinen, maar een circulair verpakkingsproces is nu eenmaal lastiger en duurder dan een lineaire. De schaal van adoptie is daarom heel belangrijk: als zo’n 25.000 huishoudens maandelijks verpakkingsvrij boodschappen doen, bewijst dit het model en zal dit tot een grote transitie leiden. We moeten verpakkingsvrij of herbruikbare verpakkingen makkelijker maken voor de consument”, zegt de ceo van Pieter Pot Jouri Schoenmaker.

Bron: Levensmiddelenkrant