Pieter Pot trekt aandacht van grote merken

ROTTERDAM – Pieter Pot breidt haar samenwerking met Kraft Heinz Benelux uit. Vanaf nu zijn de vermaarde chocoladehagelslag van Koninklijke De Ruijter en de Brinta havermout ook verpakkingsvrij te verkrijgen bij websuper Pieter Pot.

De krachtenbundeling van de twee partijen is al sinds 2021 een feit. Pieter Pot biedt Heinz Tomato Ketchup, mosterd en mayonaise in herbruikbare glazen potten aan klanten aan. Nu komen daar Brinta en De Ruijter chocoladehagelslag (melk en puur) bij. De bedrijven onderzoeken waar zij hun samenwerking nog verder kunnen uitbreiden.

Bob Rog, directeur Kraft Heinz zegt verheugd te zijn met de uitbreiding. “De samenwerking met Pieter Pot sluit aan op onze visie om onze consumenten op een duurzame manier van onze producten te laten genieten. We geloven dat we met onze omvang, schaal en flexibiliteit echte en positieve veranderingen binnen en buiten de muren van Kraft Heinz kunnen stimuleren.”

Big bags

De havermout en hagelslag worden geleverd in grote zakken, zogenaamde big bags. De havermout wordt geleverd in zakken van 300 kilogram, en de hagelslag per 600 kilogram. Hiermee kunnen 1538 hagelslagverpakkingen en 600 havermoutverpakkingen worden bespaard.

Rog: “Het is ons doel om tegemoet te komen aan de behoeften, wensen en verlangens van onze consumenten als het gaat om smaak, terwijl we tegelijkertijd zorg willen dragen voor het milieu en de gemeenschappen waarin we leven en werken.”



Circulair

Jouri Schoemaker, medeoprichter en ceo van Pieter Pot zegt vastberaden te zijn om de verpakkingscyclus volledig ‘circulair’ te maken. “We begrijpen dat dit voor leveranciers veel uitdagingen met zich meebrengt, maar onze samenwerking met Kraft Heinz laat zien dat het kan. Het is inspirerend dat juist merken als Brinta en Koninklijke De Ruijter, waar velen mee zijn opgegroeid, laten zien dat ze met hun tijd meegaan. Ik hoop dat meer spelers van dit formaat zich laten inspireren en actie ondernemen om in de toekomst verpakkingsvrij ook aan de back-end kant de standaard te maken”, aldus Schoemaker.



