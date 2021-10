Plus deelt resultaten van verduurzaming vleesverpakkingen

UTRECHT – Plus heeft de afgelopen jaren diverse stappen gezet om plasticgebruik te verminderen. Onder meer bij de vleesverpakkingen zijn veranderingen doorgevoerd. De formule maakt bekend dat daarmee in de afgelopen jaren bijna 200.000 kg plastic is bespaard.

Plus heeft de afgelopen jaren met diverse vleesleveranciers samengewerkt om de verpakkingen aan te passen. Doel was om minder plastic, meer mono-materiaal en meer gerecycled materiaal te gebruiken.

Dunner materiaal

Voor varkensvlees is een totale besparing gerealiseerd van 109.000 kg plastic. Dat is gedaan door de bakjes waarin het vlees is verpakt kleiner te maken en dunner materiaal te gebruiken. Zo worden ze nu van minimaal 50 procent gerecycled materiaal gemaakt. Bij de kipproducten is de hele uitstraling veranderd om vermindering van plastic te realiseren. Voorheen konden consumenten kip herkennen aan de gele plastic bakjes, maar door die kleur werd recycling moeilijker. Daarom zit alle kip van Plus in een transparante, plastic verpakking waarvoor opnieuw dunner materiaal is gebruikt. Dit komt neer op een totale besparing van 63.000 kg plastic.

Skin-on-paper-verpakking

Plus is momenteel nog bezig met het aanpassen van de verpakkingen van een aantal luxere soorten rundvlees. De plastic bakjes die daar nu voor worden gebruikt gaan verdwijnen. De formule gaat hiervoor in de plaats het vlees verkopen in zogenaamde skin-on-paper verpakkingen. Daarvoor is 70 procent minder plastic nodig. De basis bestaat uit een kartonnen onderlaag, waar het vlees met een dunne plastic bovenlaag op ligt. Met de overstap naar skin-on-paper wordt nog eens 12.000 kg plastic bespaard.

Bron: Levensmiddelenkrant