Plus diplomeert acht toekomstige ondernemers

UTRECHT – Acht aspirant-ondernemers hebben de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding afgerond. Het lesprogramma van de eenjarige opleiding is een combinatie tussen theorie en praktijk met veel aandacht voor de cultuur. De interne opleiding bracht in inmiddels al 64 ondernemers voort.

De deelnemers leren van trainers, maar vooral van Plus ondernemers zelf. Daar lopen zij stage, voeren praktijkopdrachten uit en ervaren de cultuur. Na het succesvol afronden van de opleiding zijn de deelnemers aspirant-ondernemer. De opleiding van de huidige groep aspirant-ondernemers startte op 29 januari 2020 met de kick-off.

Constan Schuurman, werving en selectiemanager bij Plus: “Iedereen is geslaagd en ook nog eens op een uitstekend niveau. De opleiding is van zichzelf al best pittig, maar in deze tijd slagen, onder deze omstandigheden, is echt een geweldige prestatie.” Met de komst van 8 nieuwe kandidaten, heeft 64 aspirant-ondernemers opgeleid. Ruim 70 procent van hen is inmiddels zelf ondernemer bij Plus.

Bron: Levensmiddelenkrant