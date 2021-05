Plus gaat met schonere vrachtwagens rijden

UTRECHT – Plus gaat met zes LNG-vrachtwagens de winkels bevoorraden. De CO2-uitstoot wordt daarmee gemiddeld met 20 procent verminderd ten opzichte van voertuigen die op diesel rijden.

Van Straalen de Vries Transport heeft de zes nieuwe Volvo’s aangeschaft voor de bevoorrading van Plus vanuit het distributiecentrum in Ittervoort. De organisatie heeft namelijk een MVO-beleid opgesteld, waarin staat bij te willen dragen aan een beter milieu. Dat willen zij bereiken door duurzamer transport in te zetten.

Mooie stap

Rowell Versleijen, logistiek directeur van Plus, spreekt over een vooruitstrevende koers: “Recent hadden we de primeur van de eerste vijftig tons elektrische vrachtwagen in Nederland. De inzet van de LNG-wagens is wederom een mooie stap in de verduurzaming van onze transportactiviteiten. Door dergelijke initiatieven en het in de basis zeer efficiënt inrichten van onze transportactiviteiten, voeren we dan ook met trots de twee Lean and Green sterren voor duurzaam transport.” De nieuwe transportmiddelen zijn daarnaast stiller dan de dieseltrucks.

Bron: Levensmiddelenkrant