Plus en The Flower Farm gaan voor slaafvrije chocolade

UTRECHT – Supermarktketen Plus en palmolievrije margarinemaker The Flower Farm sluiten zich aan bij Tony’s Open Chain. Dit initiatief van Tony’s Chocolonely garandeert dat de cacao slaafvrij en vrij van kinderarbeid is en dat boeren een leefbaar inkomen krijgen.

Marcel van Wing, oprichter van The Flower Farm, zegt verheugd te zijn om de samenwerking met Tony’s Open Chain.“Bij The Flower Farm doen we er alles aan om ontbossing te voorkomen. Omdat Tony’s dit ook doet, hebben wij ons aangesloten. Het is fantastisch dat we hiermee ook kunnen bijdragen aan een duurzame cacao-industrie, met een eerlijke prijs voor cacaoboeren”, aldus Van Wing.

Plus

Plus besloot in 2020 om, voor alle 300 huismerkproducten waarin cacao verwerkt is, over te stappen op 100 procent Fairtrade gecertificeerde cacao. Dit ging in 2021 om een totaal van 1 miljoen kilo cacao. Door de aansluiting bij Tony’s Open Chain, een initiatief van het Nederlandse chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely, zet de supermarktketen de volgende grote stap in de gestelde ambitie: Leidend zijn in het bieden van volledige transparantie voor al haar huismerkproducten. “Met de producten die in onze schappen liggen, maken we verschil tot aan het begin van de keten. Het is onze ambitie om positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens”, zegt Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus. “Dat vinden we niet alleen belangrijk, we handelen er ook naar”, benadrukt hij. “Daarom werken we al jaren nauw samen met onze strategische partner Fairtrade Nederland en sluiten we nu ook aan bij Tony’s Open Chain. Vanzelfsprekend zijn we trots om deze vier nieuwe Plus Open Chain chocoladerepen gemaakt van volledig traceerbare chocolade in ons assortiment op te nemen naast alle andere Fairtrade gecertificeerde chocoladerepen”, aldus Leebeek.

De repen worden verkocht in de smaken ‘melk, pinda kletskop’, ‘puur, rood fruit en marshmallow’, ‘melk, pecan en toffee’, en ‘wit, cappuccino crunch’, en zijn vanaf nu verkrijgbaar in ruim 300 Plus winkels en online.

Bron: Levensmiddelenkrant