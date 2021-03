Plus geeft hogere Fairtrade premie af

UTRECHT – Plus heeft vorig jaar door de verkoop van huismerkproducten bijna € 1,5 miljoen aan Fairtrade premie voor boeren en arbeiders gerealiseerd. Dit is een stijging van 11,7 procent. De supermarktketen zegt dat dit hun hoogste afdracht ooit is.

Het afgelopen jaar zette Plus alle cacao in haar huismerkproducten om naar Fairtrade gecertificeerde cacao. Hierdoor draagt de supermarkt over het jaar 2020 bijna 60 procent meer toeslag af aan cacaoboeren in vergelijking met het jaar daarvoor. De meeste premie maakte de keten waar door de verkoop van bananen, gevolgd door koffie en cacao. Met een assortiment van ruim vierhonderd eerlijke huismerkproducten draagt Plus al jaren het hoogste bedrag aan bijdrage af van alle Nederlandse supermarkten, zo meent de organisatie.



Coronavirus

Het coronavirus zorgt voor een zeer moeilijke tijd voor boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Daarom zegt Plus een minimumprijs en premie te betalen. Zo zouden koffieboeren desinfectiemiddelen, extra voedsel en financiële steun ontvangen. Meer dan 1,8 miljoen boeren en arbeiders zijn aangesloten bij Fairtrade.



Toekomst

Petra Morssinkhof, senior categorymanager bij Plus: “Met deze mooie afdracht maken we impact en krijgen boeren een betere prijs voor de producten die zij produceren. Hierdoor hebben boeren in ontwikkelingslanden meer zekerheid, kunnen ze investeren in hun boerderij en hebben ze kans op een beter leven. We blijven de verkoop van Fairtrade producten daarom ook in de toekomst stimuleren.”

Bron: Levensmiddelenkrant