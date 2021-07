Plus helpt verenigingen op weg na jaar vol beperkingen

UTRECHT – Plus wil na een jaar maatregelen en beperkingen een positieve bijdrage leveren aan de buurt en doet dat door bijna 6200 clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug te geven. De spaaractie is verdeeld over 268 Plus winkels en het bedrag dat de formule gaat verdelen is ruim 3 miljoen euro.

Peter van Mourik, directeur marketing en communicatie bij Plus: “Het is goed om te merken hoe het leeft: maar liefst 6.200 lokale clubs en verenigingen hebben zich aangemeld voor deze spaaractie. We zijn blij dat we samen met onze klanten al deze clubs écht een steuntje in de rug kunnen geven.”

Sponsorpunten

Klanten kunnen na de zomervakantie bij de supermarkt sparen voor sponsorpunten voor clubs en verenigingen in de buurt. De actie is voor allerlei soorten clubs en verenigingen: sportclubs, muziekverenigingen, fanfares en dergelijke. Met meer sponsorpunten, ontvangt de club of vereniging meer geld voor de clubkas. De deelnemende partijen kunnen het ontvangen bedrag vrij besteden. De super is onlangs voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt. “Het mooie van deze Plus sponsoractie is dat de klant niet voor zichzelf spaart maar voor een ander. Het past goed bij de verbindende rol waar Plus als supermarkt in de buurt voor zorgt,” laat de formule weten.

