Plus introduceert PlanetProof-actieweek

UTRECHT – Plus organiseert actieweek om consumenten te wijzen op de PlanetProof-producten die de formule in het assortiment heeft. “Door producten met een keurmerk te kopen, steunen ze het werk dat boeren en tuinders doen om te productie te verduurzamen”, zegt Gijs Dröge, directeur van het keurmerk.

Plus heeft vorig jaar een breed assortiment van zuivelproducten en kaas van het huismerk en A-merken geïntroduceerd die aan de criteria van het On the way to PlanetProof voldoen. Ook aardappelen, groenten en fruit van Hollandse bodem zijn gecertificeerd. De supermarktketen wil met de actieweek de klant informeren over het keurmerk en waar het voor staat, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken.



Duurzaamheid

On the way to PlanetProof staat op producten die duurzamer zijn geproduceerd met aandacht voor natuur, milieu en klimaat. Boeren en tuinders die volgens de criteria van het keurmerk werken, investeren continu in een werkwijze die in balans is met de wereld om hun heen. “Het steunen van boeren en tuinders is belangrijk om verduurzaming mogelijk te maken”, aldus Dröge.



Bron: Levensmiddelenkrant