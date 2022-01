Plus publiceert eerste gezamenlijke consumentenomzet

UTRECHT – Plus publiceert een jaaromzet van 4,7 miljard euro over de 52 weken van 2021. Dit staat tegenover de omzet van 4,7 miljard euro in 2020, in 53 weken. Hiermee groeide de omzet gemiddeld met 0,7 procent en werd het marktaandeel 10,5 procent.

De omzet van e-commerce van de derde servicesupermarkt van Nederland steeg met 20 procent naar 244 miljoen euro. Het marktaandeel van e-commerce het afgelopen jaar van 4,4 procent naar 5,2 procent.

Fusie

Hoewel de fusie van Coop en Plus de meest ingrijpende mijlpaal was, benoemt de formule ook andere prestaties: de opening van Coop’s duurzame e-commerce center in Almere, Plus die in GfK’s zomerrapport werd uitgeroepen tot Beste Supermarkt van Nederland en de investeringen en ontwikkelingen van het merk en de formule.

MVO

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de supermarkt stappen gezet. Zo werd het zuivelassortiment van het Plus huismerk volledig omgezet naar biologisch en werd het versmerk Boerentrots geïntroduceerd. Fred Bosch, financieel directeur van PLUS: “Als coöperatieve supermarktketen staan wij midden in de maatschappij. De omzetcijfers reflecteren het vertrouwen dat klanten in ons hebben tijdens een jaar waarin er extra behoefte is aan een fijn en veilig winkelklimaat. Een mijlpaal in het afgelopen jaar is de fusie tussen Plus en Coop. Door onze krachten te bundelen hebben we zowel via onze fysieke winkels als online een sterke uitgangspositie voor 2022 en kunnen we klanten met meer schaal en slagkracht nog beter bedienen.”

Bron: Levensmiddelenkrant