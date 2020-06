Plus vernieuwt huismerkkoffie

UTRECHT – Plus introduceert deze week een vernieuwd huismerkkoffie assortiment. De verpakkingen van de gehele koffielijn worden verandert en binnen de productgroepen pads, cups en capsules worden veertien producten toegevoegd.

Plus heeft de verpakkingen in een ander jasje gestoken en daarbij gekozen voor duurzame materialen. De retailer heeft het aluminium uit de verpakkingen gehaald, waardoor consumenten ze bij het plastic afval kunnen gooien. Deze stap sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van Plus om de milieu-impact van al haar huismerkverpakkingen terug te dringen.

Premiumlijn

Ieder koffieproduct is verder voorzien van een smaaksterktemeter en de inhoud van Nespresso-compatible koffiecups is met 13 procent vergroot. Plus introduceert tegelijkertijd een premiumlijn met slowroasted koffiebonen in de varianten Intenso en Origins. “Juist in deze tijd zie je een enorme stijging in de consumptie van koffie en een verhoogde vraag naar grootverpakkingen, dus de rebranding komt op het goede moment”, zegt Reinie Cazant, brandmanager bij Plus.



Poespas

De formule voorziet al haar 4500 huismerkproducten binnen vier jaar voorzien van een nieuwe verpakking. Plus stapt af van de groene balk met het eigen logo waardoor de nadruk meer op het product ligt. Cazant: “Plus staat voor Goed Eten en juist dát willen we laten zien met onze nieuwe verpakkingen. Daarom hebben we het product zelf centraal gezet, zonder poespas.”



Bron: Levensmiddelenkrant