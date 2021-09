Plus wil 1 miljoen plastic shampooflessen besparen

UTRECHT – Plus zet zich in voor duurzamere verpakkingen en omarmt hierbij ook de initiatieven van leveranciers. Deze week introduceren ze als eerste supermarkt in al haar winkels 100 procent plasticvrij verzorgingsproducten van HappySoaps. Hiermee verwacht de supermarkt bijna 1 miljoen plastic flessen te reduceren.

Deze stap past binnen de ambitie om in 2025, 20 procent minder plastic in winkels te gebruiken. De producten van HappySoaps zijn van natuurlijke ingrediënten gemaakt en zijn niet schadelijk voor het milieu. De zepen zijn vegan, vrij van palmolie en verpakt in gerecycled karton. De handgemaakte producten worden door Marcel en Marco Koers in Hall volgens hun eigen recept gemaakt.

Trends en ontwikkelingen

Joyce Hoekstra, unit manager kruidenierswaren bij Plus: “We zetten steeds meer stappen om onze eigen verpakkingen verder te verduurzamen. Om nog meer impact te maken, doen we dit ook graag samen met onze leveranciers. We volgen de ontwikkelingen en trends als het om het terugdringen van plastic gaat. Dat dit ook binnen de categorie verzorgingsproducten kan, laten de broers van HappySoaps zien. Als eerste supermarktketen in Nederland stellen we in al onze supermarkten een meter schapruimte beschikbaar aan deze 100 procent plasticvrije verzorgingsproducten van Nederlandse bodem.”

Schoonmaakproducten

Bij de Utrechtse formule wordt binnen het schoonmaakschap ook ingezet op verduurzaming. In april gingen ze een exclusieve samenwerking met Onetab aan. Dit zijn milieuvriendelijke schoonmaakproducten in de vorm van een tablet. Dit moet een flinke besparing in plastic schoonmaakflessen opleveren. Een lege schoonmaakfles kan gevuld worden met een OneTab tablet en water. Zo is er ook geen onnodig transport van water, dus een sterke reductie van CO2-uitstoot. Een stap om de wereld duurzamer te maken.

Bron: Levensmiddelenkrant