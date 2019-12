IRI: 'Popcorn en ovengebakken chips zitten duidelijk in de lift'

ZALTBOMMEL - De omzet voor chips, zoutjes en noten blijft in de eerste 36 weken van dit jaar groeien. Dat vertelt Martijn de Vetter, analist bij IRI. ‘Consumenten kijken kritisch naar voedsel, maar kiezen bewust voor een genietmoment.’

Dat genietmoment, bijvoorbeeld in het weekend, wordt nog vaak ingevuld door chips of aanverwante producten zoals brosse zoutjes, borrelnootjes of rijstzoutjes. ‘Dat genieten van chips past ook in de snacktrend’, merkt De Vetter op. Consumenten snacken op meerdere momenten per dag naast de drie traditionele momenten als ontbijt, lunch en diner. Daarbij worden er ook noten vaker als snack gebruikt, die eveneens onder deze categorie vallen. De omzetstijging is procentueel gezien ook het hoogst bij de categorie ‘noten en pinda’s in dop.’ Die omzet steeg in de eerste 36 weken van dit jaar met 23,8 procent naar 8 miljoen euro. ‘Noten worden in toenemende mate gebruikt in yoghurt of bij andere maaltijdbereidingen, waardoor het meer dan alleen als snack gebruikt wordt.’

Popcorn

De totale totale omzet voor de categorie chips, noten en zoutjes voor de eerste 36 weken van dit jaar bedraagt 724 miljoen euro, wat een stijging van 8,9 procent inhoudt. ‘We zien dat overige chips, zoals popcorn, sterk in omzet stijgt. Er zit groei in het segment en er komen meer smaken op de markt, die overgewaaid zijn uit het buitenland’, vertelt De Vetter. Volgens hem is de popcorn-omzet is met 23 procent toegenomen. Op termijn is de kans aanwezig dat deze opkomende categorie schapruimte over zal nemen van een dalend segment zoals rijstzoutjes. "Die worden qua volume minder verkocht, maar stijgen de prijzen iets, waardoor de omzet min of meer gelijk blijft. Een andere stijger zijn de chips die in de oven gebakken zijn, dat is een groeiend segment waarbij de omzet met 19,4 procent is toegenomen.

Bron: Levensmiddelenkrant