Prijsstijging maaltijdboxen gemiddeld 6 procent in twee jaar

ZEIST – Uit onderzoek van Foodboxen.nl blijkt dat de prijzen van de populairste maaltijdboxen de afgelopen twee jaar met gemiddeld zes procent gestegen zijn. De prijsstijging ligt bij de meeste aanbieders ook echt rond de 6 procent, en dit is volgens Foodboxen.nl ‘net wat minder dan de gemiddelde prijsstijgingen van producten in de supermarkt, die zo’n 7 procent over de afgelopen twee jaar bedroeg’.

Uitschieters zijn er naar beide kanten, blijkt uit het onderzoek: de Veganbox steeg 13,9 procent in prijs, dus een stuk meer dan de rest, terwijl de prijs van Versh en Familiebox minder steeg, namelijk met respectievelijk 1,6 en 1,2 procent.

In lijn met supermarkt

De prijsstijgingen van de andere aanbieders blijven ‘redelijk in lijn’ met de prijsstijgingen in de supermarkten. De prijs van Marley Spoon steeg met 7 procent, die van HelloFresh met 5 procent, de box van Ekomenu is 6,2 procent duurder geworden en die van De Krat 7,5 procent. Over Dinnerly zijn geen cijfers bekendgemaakt, omdat deze aanbieder de markt nog niet had betreden in 2020.

Gemiddeld kost een maaltijdbox nu 41,98 euro voor drie maaltijden voor twee personen, heeft Foodboxen.nl uitgerekend, dat was in 2020 39,57 euro.

