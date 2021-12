Rendierbezorgrobot brengt boodschappen én kerstmuziek

MODESTO – Klanten van Save Mart in het Californische Modesto kunnen al een tijdje hun boodschappen door een robot laten bezorgen. Deze kerstperiode hebben de bots niet alleen hun ‘rendieroutfit’ aan, ook brengen ze muziek mee. Klanten kunnen kiezen uit een aantal topkersthits die de robot bij aankomst kan afspelen.

Save Mart in Modesto was de eerste supermarkt in de Verenigde Staten die een samenwerking met Starship Technologies aanging, aldus Winsight Grocery Business. Sinds de lancering in in 2020 van de bezorgrobot, die wel wat aan Rosie doet denken, heeft Save Smart het bezorggebied uitgebreid tot bijna 52 km2 en 10.000 huishoudens. De robots kunnen ongeveer drie boodschappentasjes vol bezorgen en maximaal zo’n zes kilometer afleggen per rit (heen en weer).

Rudolph

De robots worden liefkozend Rudolph, Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dasher, Donner, Prancer en Vixen genoemd, naar de rendieren die de slee van de Kerstman trekken. Tot 31 december zullen zij de boodschappen bezorgen, daarna is het ‘gewoon’ weer de beurt aan de naamloze robots.

Bron: Levensmiddelenkrant