Restwarmte nieuw Lidl-filiaal verwarmt naburig gemeentehuis

HUIZEN – Lidl heeft een nieuw filiaal aan de Stenevate in het Zeeuwse Heinkenszand geopend. De supermarkt is ingericht volgens de nieuwste Lidl-formule. Dat betekent veel ruimte voor dagverse producten, zelf brood snijden bij de Warme Bakker, een ‘Vers & Ambachtelijk’-meubel vol vleeswaren, kazen, tapas-en borrelhapjes en zes zelfscankassa’s. Daarnaast is de winkel A++++ gecertificeerd wordt met de restwarmte het gemeentehuis van Borsele verwarmd.

De restwarmte komt onder meer uit de koelingen in de winkel en het gemeentehuis kan deze warmte direct gebruiken of tijdelijk opslaan. Lidl zegt zelf hiermee te laten zien dat de supermarkt ‘altijd efficiënt gebruik maakt van grondstoffen, materialen en middelen in de bedrijfsvoering’ en somt prompt het aantal zonnepanelen die het pand van energie voorzien op. Het gaat om 268 stuks – in heel Nederland ligt er nu ruim 100.000 m2 aan zonnepanelen op de daken van de Lidl-winkels. Daarnaast zijn alle filialen sinds 2018 gasloos. "Met onze zonnepanelen en het hergebruik van de restwarmte gaan we efficiënt om met energie en sparen daarmee het milieu. Dit is een mooi voorbeeld hoe Lidl in de energietransitie staat en in de praktijk meedenkt om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan om daarmee de prijzen voor onze klanten laag te houden", aldus Arnold Baas, teamleider Energie Lidl Nederland.

Ook wordt er gebruik gemaakt van warmte terugwinning op het ventilatiesysteem, door bewegingscensoren aangestuurde ledverlichting en (snel)laadpunten voor elektrische auto’s.

Bron: Levensmiddelenkrant