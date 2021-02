Rival Foods en Livekindly werken aan plantaardige kippenborstfilet

NIEUWVEEN – Rival Foods en Livekindly Collective zijn een partnerschap gestart met als doel om samen de perfecte plantaardige kippenborstfilet te produceren. Hiermee zou de consument wereldwijd gemakkelijker een duurzame keuze moeten kunnen maken, zonder in te leveren op kwaliteit.

Rival Foods ontwikkelde een productieproces die de traditionele vleeservaring van de consument zegt te kunnen evenaren. Het bedrijf wist als plantaardige ingrediënten te transformeren tot hele stukken plantaardige proteïne. “De sleutel tot het verleiden van de consument om hun gedrag aan te passen van vlees naar plantaardige producten, is het creëren van plantaardige voedingsmiddelen die lekker smaken én de juiste textuur hebben”, zegt Birgit Dekkers, medeoprichter van Rival Foods. “Door een proces te ontwikkelen om hele stukken plantaardige proteïne, ofwel whole-cuts, te produceren wordt dezelfde sappigheid en vezelige structuur gecreëerd die je normaal alleen in vlees terugvindt.”

Plantaardig collectief

Rival Foods is de vijfde toevoeging aan het portfolio van Livekindly Collective. Onder leiding van internationale leiders in de voedingssector, bouwt deze organisatie een collectief van plantaardige merken en zet zij zich in om de productie en distributie op te schalen. Door de beschikbaarheid van hoogwaardige plantaardige voedingsmiddelen te vergoten, maakt Livekindly Collective de transitie van dierlijke naar plantaardige consumptie eenvoudiger voor de consument. Het doel is om plantaardige producten onderdeel te maken van iedereens eetpatroon.

“Ons plantaardige platform is zo uniek gepositioneerd dat wij snel kunnen opschalen en het huidige wereldwijde voedingssysteem in korte tijd kunnen transformeren”, aldus Kees Kruythoff, ceo en voorzitter van Livekindly Collective. “Door het innovatiemodel van Rival Foods, zullen we nu in staat zijn om een nieuwe generatie van innovatieve, smakelijke, en voedzame plantaardige producten te ontwikkelen die voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar deze duurzame voedingscategorie.”

Bron: Levensmiddelenkrant