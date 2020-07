Robert Kroon: ‘Eerlijkheid duurt het langst’

Foodybox bevat meer natuurlijke producten dan ooit

KOOG AAN DE ZAAN - “De markt heeft behoefte aan eerlijkheid en echtheid”, merkt Robert Kroon, managing director van het food & drinks PR-bureau Kroon op het Werk. Dat ziet hij terug in het aanbod van producten voor de Foodyboxen. Tevens valt het hem op dat steeds meer eerlijke producten terrein winnen. “Gelukkig mogen wij ook voor deze merken en producten werken.”

De markt beleeft een interessante tijd, zien ze bij Kroon op het Werk. “We signaleren een enorme ommezwaai naar échte en eerlijke producten”, zegt Kroon. “Die zie je in de Foodybox terugkomen. Boter zonder palmolie, veel groenten en fruit, vleesvervangers gemaakt van peulvruchten en niet van soja, eerlijke melk met smaak. ElkeMelk is daar een goed voorbeeld van. De Foodybox Herfst, die in oktober 2020 op de markt komt, bevat een aantal producten die vallen in de categorie Nonprocessed Foods. Ik juich het toe als zich meer producenten aanmelden voor deze box.”

Kleinschalig

Kroon verwacht dat deze trend nog wel even doorzet. Sterker nog: “Hij is nog maar net begonnen. De wereld vraagt namelijk om eerlijk, zorgvuldig geproduceerd voedsel. We zijn doorgeschoten in massaproductie en dat keert zich nu tegen ons, als maatschappij. Virussen ontwikkelen zich in grote veestallen, slachterijen en fokkerijen om maar een voorbeeld te noemen. Daar kunnen we niet mee doorgaan. Ik ben een groot voorstander van natuurlijke, diervriendelijke, biologische producten. Daarom werken we als PR-bureau niet meer samen met fabrikanten die zijn gelieerd aan de bio-industrie en een bedreiging zijn voor onze aarde”, aldus de managing director van Kroon op het Werk.

In deze editie van Foodybox onder andere:

Bonne Maman Aardbeienjam

Verse groenten van eigen bodem

Lima Furikake

Pallini Limoncello Cream

Stegeman borrelhapjes

Tante Fanny Rustiek pizzadeeg

Cumelo uit Italië

Golden Sweet tomaten

Belze Majoneis van TON

De Yellowburger van Cheese Rebelz

Bekijk de hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox-inhoud.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.