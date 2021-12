Rosie de robot bezorgt op campus Woudestein

BUNNIK – Mensen op de Erasmus Campus Woudestein kunnen het komende halfjaar vreemd opkijken wanneer er een robot voorbij komt rijden. Spar start een pilot met de automatische rijdende bezorgrobot Robot On SIte Erasmus (Rosie). Rosie gaat voor Spar university producten bezorgen voor studenten, medewerkers en bezoekers op campus.

De pilot duurt een halfjaar en gaat vandaag van start. De formule gaat hiermee aan de slag om ervaring op te doen en inzichten te verkrijgen voor een toekomstige uitrol en opschaling van bezorging op openbare plekken. Terwijl de pilot loopt wordt gekeken naar eventuele verdere uitrol van bezorgpunten op de campus.

Via de app

Men kan in de Spar university app een bestelling plaatsen en deze laten bezorgen door Rosie. In het begin zal de robot enkel in het Hatta gebouw en de bibliotheek bezorgen. De formule ziet dat er een grote behoefte is aan gemak en dat aankopen vaak tot het laatst worden uitgesteld. Rosie moet het gemak voor klanten vergroten. “Het is voor ons belangrijk te zien hoe onze klanten reageren op deze service”, is in het persbericht van Spar university te lezen. Ook wordt er door studenten een onderzoek gedaan naar de interactie tussen Rosie de robot en de mens in de openbare ruimte. Spar gaat kijken naar de mogelijkheden hoe ze robot bezorging kunnen integreren in het dagelijkse reilen en zeilen van de winkeloperatie.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met Erasmus Universiteit Rotterdam en Dutch Automated Mobility (DAM), de Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. DAM ziet kansen om bezorgrobots in Nederland te introduceren en is verantwoordelijk voor een veilige realisatie en operatie van de automatisch rijdende bezorgrobots. Voor Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) is het vergaren van kennis en innovatie een belangrijke reden voor samenwerking. Innovatie in het verkeer is nodig om de gestelde bereikbaarheids- en duurzaamheidsdoelen te realiseren. Voor de Rotterdamse universiteit past de pilot binnen de strategie om maatschappelijke impact te creëren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking versterken elkaar binnen dit project.

