Sainsbury’s geeft ouderen en kwetsbaren voorrang

LONDEN – Britse supermarkketen Sainsbury’s geeft ouderen en kwetsbare consumenten prioriteit. In de winkelverkoop mag deze groep donderdag 19 maart een uur eerder de winkel in en vanaf 23 maart krijgen deze consumenten voorrang in de online verkoop.

Dat zegt ceo Mike Coupé in een online brief, gericht aan consumenten, nadat deze onlangs aangaven zich zorgen te maken over deze doelgroep. Vanaf maandag 23 maart hebben klanten ouder dan 70 jaar of met een handicap, prioritaire toegang tot online bezorgingsslots. Zij ontvangen later aanvullende informatie hierover. De ‘click and collect’-service wordt voor alle klanten uitgebouwd vanaf 23 maart door de ophaalpunten uit te breiden. Wie in isolatie zit kan dit aangeven.

Verder laat Coupe weten dat de voorraden toereikend zijn voor alle consumenten. Versbalies en cafés gaan vanaf de 19de dicht. Alle Sainsbury’s supermarkten worden een uur later geopend.

Limieten

Vorige week maakte de ceo al bekend limieten te stellen op een klein aantal producten. Na feedback klanten en medewerkers is nu besloten dit bij een groter aantal producten te doen. Vanaf vandaag, 18 maart, kunnen klanten maximaal drie van elk kruideniersproduct en maximaal twee van de meest populaire producten kopen, waaronder toiletpapier, zeep en houdbare melk inkopen. Coupe zegt dat er genoeg voedsel is, maar beperkt de verkoop om die langer in de schappen te houden en het zo voor meer klanten beschikbaar te houden.

“Ten slotte wilde ik eindigen met een enorme dank aan de collega's van Sainsbury in het hele bedrijf”, besluit Coupe. “In moeilijke omstandigheden werkt iedereen keihard om zijn best te doen onze klanten van dienst te zijn. Als je hen kunt bedanken als je ze ziet, weet ik dat ze het enorm op prijs stellen.”

Bron: Levensmiddelenkrant