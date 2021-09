Samenwerking Bunzl Retail & Industry en Boost Loyalty

ARNHEM – Boost Loyalty brengt samen met Bunzl Retail & Industry een innovatieve en duurzame verpakkingsconstructie op de markt. De samenwerking is een logische stap volgens Boost Loyalty: “Om verder te leren van een toonaangevende specialist op het gebied van duurzame verpakkingen."

Boost Loyalty, een divisie van de Boost Group, is een internationaal marketingbureau. Van concept tot campagne en van klantenservice tot logistiek. Boost Loyalty helpt haar klant, net als Bunzl Retail & Industry, in het volledige proces.

Innovatieve verpakkingsconstructie

Bunzl levert luchtkussen enveloppen en standaard dozen aan het marketingbureau, maar ook een innovatieve customized verpakkingsconstructie. “Het is een bijzondere constructie die steeds vaker ingezet wordt. Het is een verzend- en retourverpakking in één, zonder dat er tape of lijm aan te pas komt. Dankzij het innovatieve vouwsysteem is de volledig kartonnen verpakking eenvoudig te openen en sluiten,” vertelt Thom Mutgeert, accountmanager bij Bunzl Retail & Industry. Naast duurzaam verpakken, kijken de partner samen ook naar de efficiëntie van het inkoop-, logistiek-, order-, inpak- en verzendproces.

Samenwerking

Sinds dit jaar werken Bunzl Retail & Industry en Boost Loyalty samen. “Wij zijn enthousiast over het innovatieve en duurzame concept. Een goede relatie, daar begint het mee. Daarnaast houdt Bunzl ons proactief op de hoogte over ontwikkelingen en innovaties die spelen in de markt,” vertelt Leen Hubregste, supply chain manager van Boost Loyalty. Mutgeert haakt hierop in: “Door goed te luisteren en vooruit te blikken, blijven we onszelf, de klant en de wereld verrassen. Door passende oplossingen te bieden voor proces en concept. Door onafhankelijk advies. Door specialisme in het vak. Daar maken we het verschil. Van product tot data en van concept tot ontwikkeling.”

Bron: Out.of.Home Shops