Samenwerking Peroni Libera 0.0 en Aston Martin Cognizant Formula One

ENSCHEDE - Grolsch heeft een internationale samenwerking van moederbedijf Asahi aangekondigd. Peroni Libera 0.0 gaat een meerjarig partnerschap aan met het Aston Martin Cognizant Formula One Team.

Het partnership speelt een sleutelrol in de ambitie van Asahi Europe & International om in 2030 20 procent van hun portfolio te wijden aan niet-alcoholische producten. Peroni Libera 0.0 procent is gemaakt met het kenmerkende Italiaanse Nostrano dell 'Isola maïs, geproduceerd en gebotteld in Italië.

Het Peroni Libera 0.0 logo zal een prominente plaats innemen in het uiterlijk van de 2021 challenger car en de kleding van het Aston Martin Cognizant Formula One Team, dat op woensdag 3 maart 2021 zal worden gepresenteerd. De brouwer wil met het mondiale partnerschap inspelen op de ambities op het gebied van verantwoord drinken en de toegenomen consumentenvraag naar alcoholvrije dranken.

Richard Ingram, global brands director bij Asahi Europe & International: "Dit is een mijlpaal voor Peroni Libera 0.0 procent en een kans om ons alcoholvrije biermerk naar de consument te brengen via het platform van de Formule 1. Door deze samenwerking geloven we dat we een alliantie creëren tussen twee iconische merken met fantastische synergiën rond stijl, erfgoed en passie. Gezondheid en welzijn blijven de drijvende kracht achter innovatie in de biercategorie. Deze samenwerking zal de bekendheid van Peroni Libera 0.0 procent vergroten om ervoor te zorgen dat het de eerste keuze blijft voor mensen die op zoek zijn naar een alcoholvrije optie als onderdeel van hun evenwichtige levensstijl.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops