Samenwerking Struik en Zwanenberg begonnen

ALMELO - De Zwanenberg Food Group (ZFG) en Struik Foods Europe hebben sinds 16 maart 2020 hun krachten gebundeld, zo melden de aandeelhouders van beide bedrijven.

Volgens de twee voedselproducenten zal er, met het samengaan van beide bedrijven, één concern ontstaan met 1.800 medewerkers in dienst die samen een jaaromzet van zo’n 540 miljoen euro zullen realiseren.

Synergievoordelen

Aldo van der Laan, voorzitter van de Zwanenberg Food Group, licht de samenwerking toe: “Samen zijn Zwanenberg en Struik sterker dan ieder voor zich. Er zijn grote synergievoordelen te behalen door deze krachtenbundeling.” René van Drie van Struik Foods Europe is het met hem eens: “Vandaag de dag is schaalgrootte cruciaal voor succes. Samen vormen de ondernemingen een sterke marktpartij. Zwanenberg is een uitstekende partner voor Struik, want zij is goed thuis in de segmenten waarop Struik zich richt: soepen, sauzen, knakworst en maaltijden.”

