Sander van der Laan wordt opgevolgd door Hajir Hajji als ceo Action

ZWAAGDIJK – Action kondigt aan dat Hajir Hajji de rol en verantwoordelijkheden van ceo overneemt van Sander van der Laan. Hiermee neemt Action de volgende stap in de ontwikkeling van de keten waarin wordt ingezet op verdere groei en implementatie van digitale en duurzaamheidsstrategie.

Sander van der Laan is sinds 2015 actief als ceo bij Action. In zijn jaren is de keten gegroeid van € 2 miljard omzet en 655 winkels in 6 landen, naar € 5 miljard omzet met 1869 winkels in negen landen. Van der Laan: “Het was een groot genoegen om zo’n geweldig bedrijf en team te mogen leiden. De passie en gedrevenheid van onze medewerkers was een bron van inspiratie voor mij. Toen ik bij Action begon was mijn taak heel duidelijk: de basis van Action als de snelst groeiende non-food discounter in Europa verder versterken en het leiderschap van het bedrijf voorbereiden op de toekomst. Binnenkort zullen we onze 2000e winkel openen en ik denk dat het nu het juiste moment is voor Hajir Hajji om het van mij over te nemen. Hajji is Action. Haar prestaties binnen het bedrijf zijn ongeëvenaard. En ze is de juiste professional om het team en onze operatie te gaan leiden in de volgende fase van groei en ontwikkeling.”

Hajir Hajji

Hajji startte 24 jaar geleden bij Action als vakkenvuller en heeft zich sindsdien ontwikkeld in verschillende functies binnen de organisatie. De afgelopen drie jaar was ze actief als commercieel directeur en sinds 2011 is ze lid van de directie. Hajji: “Nu we weer een volgende fase van groei en ontwikkeling ingaan, wil ik voortbouwen op onze prestaties uit het verleden en met onze 65000 toegewijde medewerkers en onze partners de kansen van de toekomst gaan verkennen. Ik wil Sander van der Laan bedanken voor zijn bijdrage aan het bedrijf gedurende zijn tijd als ceo, voor onze samenwerking en voor zijn hulp mij voor te bereiden op mijn nieuwe rol. En ik wil de Board bedanken voor hun vertrouwen in mij en het gehele Action-team.” De nieuwe ceo treedt officieel vanaf 1 januari 2022 aan. Van der Laan blijft tot eind maart betrokken bij Action voor een soepele overdracht. De aanstelling van Hajji staat onder voorbehoud van advies van de ondernemingsraad van Action.

Bron: Levensmiddelenkrant