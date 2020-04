Schneider Weisse nu ook verkrijgbaar in blik

Schneider Weisse brengt twee bieren uit in blik. Het gaat om de Schneider Weisse Helle Weisse TAP 1 en Schneider Weisse Aventinus TAP 6. Deze bieren blijven ook gewoon leverbaar in fles en fust.

Het uitbrengen van Weizen in blik is een grote stap voor de familiebrouwerij uit het Beierse Kelheim. “Duitsland wordt vaak gezien als traditioneel bierland. Dat mag dan zo zijn, er gebeuren ook innovatieve zaken, zoals deze ongepasteuriseerde, ongefilterde bieren met hergisting uitbrengen in blik”, vertelt Maarten Tegenbosch, die de bieren van Schneider Weisse exclusief importeert in ons land.

Hergisting

Het afvullen van deze bieren met hergisting in blik is niet eenvoudig. “Schneider Weisse werkt samen met een bedrijf dat de techniek verstaat deze kwaliteitsbieren op de juiste manier af te vullen. Dat is belangrijk, want als je op de juiste wijze de blikken vult blijft de kwaliteit en de versheid van het bier langer gewaarborgd. De smaak komt optimaal tot z'n recht.”

Introductie

Maarten Tegenbosch had zich de introductie van deze noviteit wat anders voorgesteld. “Door de coronacrisis kunnen we dit bier niet introduceren zoals we graag hadden gewild. Wij leven erg mee met onze afnemers, die de deuren gesloten moeten houden. Dat is een regelrechte ramp nu het terrasseizoen begint.” Ook de brouwerij heeft het zwaar te verduren; een belangrijk deel van onze omzet is weggevallen. “Wel hebben we een fijne webshop, waar iedereen de bieren van Schneider Weisse kan bestellen. Er is een speciaal Bierconnaisseurs-pakket samengesteld voor bierliefhebbers, die ons in deze tijd willen ondersteunen. Uiteraard zijn ook de nieuwe blikken via de webshop verkrijgbaar.”

Zevende generatie

Schneider Weisse is een trots familiebedrijf. Dat zie, voel en proef je. De zevende generatie staat klaar om het roer over te nemen. Open vergisting is kenmerkend voor Schneider Weisse. Hierdoor kan de speciale Weizengist zijn unieke aroma's ontwikkelen. De bieren van Schneider Weisse zijn gebrouwen volgens het Duitse Reinheitsgebot en bevatten dus alleen natuurlijke ingrediënten.

Meer informatie op www.schneiderweisse.nl