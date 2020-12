Winnaar Innova Klassiek Schouten blijft flexitariër verrassen

Innova Klassiek-winnaar: GoodBite Linzenburger, Fabrikant: Schouten Europe

GIESSEN - De markt van producten op plantaardige basis is de laatste jaren geëxplodeerd, als we Mark van Noorloos mogen geloven. Hij is marketing manager van Schouten Europe en vindt het een geweldige waardering dat Schouten een Innova Klassiek in ontvangst mag nemen. “Dit bevestigt dat het product direct succesvol was en - nog belangrijker: is gebleven.”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Het is meer dan een vleesvervanger. Het is een product met een eigen identiteit dat kleur en diversiteit brengt binnen de categorie. De linzenburger is stabiel in omzet en rotatie en verrast nog steeds nieuwe consumenten die als flexitariër de stap maken of hebben gemaakt naar plant-based.“

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“We zijn een leverancier met meer dan 30 jaar ervaring, zowel in merk als in private label. En ondanks dat onze focus ligt op private label, scoort ons eigen merk GoodBite ook nog steeds goed. Daarnaast innoveren we volop, waardoor we de retailers steeds weer verrassende producten te bieden hebben. In 2016 was de linzenburger er daar één van. Ook ondersteunen wij het product regelmatig door promotiebijdrages en bieden we de retailers schapadviezen, dataondersteuning en relevante consumenteninzichten. Men kan bij ons kiezen uit een van de grootste assortimenten ter wereld. We excelleren op innovatie in de hogere prijssegmenten, maar retailers kunnen bij ons ook terecht voor kwalitatief goede basisproducten zoals hamburgers, schnitzels en rulgehakt.”

Wat maakt het winnende product uniek?

“De linzenburger bestaat voor 35 procent uit linzen, aangevuld met groenten, dadels en havervlokken, in een dun gepaneerd korstje dat zorgt voor het knapperige randje. De burger is puur van smaak, zacht van binnen en krokant van buiten. De dadels zorgen voor een lichtzoete smaak die goed past bij de aardse smaak van de linzen. De burger heeft een behoorlijk formaat is en lekker voedzaam, mede dankzij de toevoeging van de havervlokken. Bovendien is het product volledig plantaardig en dus ook geschikt voor veganisten.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Wij leveren dit product in Nederland zowel onder ons eigen merk GoodBite als onder private label. Beiden zijn succesvol gebleken. Dit geeft aan dat het product een dermate krachtige propositie heeft die niet per se van het merk of promotie afhankelijk is. Na introductie hadden de retailers het belang van een hoge distributiegraad vaak al snel in de gaten; dat heeft het succes nog verder versterkt.”

Edwin ten Brink - ondernemer Jumbo Ten Brink

“De GoodBite Linzenburger is een geweldig product, want we moeten immers de wereldbevolking kunnen voeden met dit soort alternatieven voor vlees.”