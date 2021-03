Simon Lévelt brengt recyclebare koffiecups op de markt

HAARLEM – Simon Lévelt introduceert eigen koffiecups in al hun speciaalzaken en Albert Heijn. De koffieketen komt daarnaast met een recycleprogramma waarmee klanten koffiecapsules bij hun winkels in kunnen leveren.

De koffie- en theespecialist brengt drie smaken 100 procent arabicakoffie en biologisch geteeld op de markt. De bonen zijn afkomstig uit Colombia, Uganda of Peru. Het is voor het eerst dat Simon Lévelt producten ook te koop aanbiedt in de supermarkt. De prijs van tien cups is € 4,29 in hun eigen winkels en in de Albert Heijn. Naast koffiecapsules lanceren ze ook drie smaken koffiebonen. Deze worden voor €8,29 verkocht exclusief bij Albert Heijn in zakken van 500 gram.

Recycleprogramma

Simon Lévelt beschouwt consumptie en recycling als onafscheidelijk en maakt het daarom mogelijk voor consumenten om de koffiecapsules – en aluminium capsules van andere merken – bij de speciaalzaak in te leveren, zodat de cirkel in samenwerking met TerraCycle rondgemaakt kan worden.

Gemak

Directeur Bert Jongsma: “Door ons assortiment uit te breiden met koffiecapsules heeft ook de capsulegebruiker onze vertrouwde kwaliteit binnen handbereik en kunnen ze van een snelle kop premium koffie genieten.” De arabicabonen van Simon Lévelt zijn gekeurd volgens de Specialty Coffee Association (SCA) methode. Hierbij worden bonen beoordeeld door middel van cupping: een gestandaardiseerde methode om koffie te evalueren op onder andere smaak, balans, geur en afdronk. Net als de reeds verkrijgbare arabicakoffies hebben ook de 100 procent biologische capsules een SCA-score van minimaal tachtig op een schaal één tot honderd, aldus de specialist.

Bron: Levensmiddelenkrant